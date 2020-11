Internethandelsvirksomheden Amazon står til at hive den helt store pengepung op af lommen til jul.

Amazon skriver i et blogindlæg, at de vil give julebonusser for samlet 500 millioner dollars til sine ansatte verden over.

Amazon er tidligere blevet kritiseret af blandt andet Amnesty International for ikke at behandle sine medarbejdere ordentligt. Her lyder kritikken, at Amazon ikke behandler sine medarbejder ordenligt, og de flere steder arbejder under farlige forhold.

Kritikken fra Amnesty International bygger på en rapport, der viser, at i USA blev ansatte overvåget på deres sociale medier, mens medarbejdere i Storbritannien er blevet truet med retsforfølgelse. I Polen og Frankrig har Amazon ikke gjort noget for at adressere vigtige helbreds- og sikkerhedsudfordringer.

Men nu svarer Amazon igen med julegaver. Hvis man er ansat i Amazon mellem 1. og 31 december, så står man til at modtage en julebonus.

»Mens vi går ind i den travle del af julesæsonen ønsker vi at dele vores påskønnelse gennem en speciel anerkendelsesbonus til vores medarbejdere i frontlinjen,« skriver Dave Clark, der er vicepræsident for Amazons verdensomspændende forretninger, i blogindlægget.

De 500 millioner dollars svarende til over 3,1 milliarder danske kroner vil blive fordelt til fuldtids- og deltidsansatte. Fuldtidsansatte vil få det der svarer til 1900 kroner, og deltidsansatte får 950 kroner i julebonus.

Amazon har over en million ansatte i virksomhedens mange lagre verden over.