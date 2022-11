Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er man ansat i Amazon, må der være lidt rysten i bukserne nu.

Ifølge New York Times er der nemlig en fyringsrunde på vej. Af de helt store.

Ja, faktisk potentielt den største i selskabets historie, skriver avisen.

Det er dog ikke lagerarbejderne, der står for skud, men derimod 10.000 personer i selskabets teknologiafdeling og andre steder væk fra lagrene.

Nedskæringer vil angiveligt fokusere på de dele af selskabet, der arbejder med deres egne enheder, som den virtuelle assistent Alexa, i hr-afdelingen og i salgsafdelingen.

Amazon har omkring 1,5 millioner ansatte alt inklusive på verdensplan, så selvom 10.000 lyder voldsomt, er det under en procent af deres samlede medarbejderstab, der bliver ramt.

New York Times skriver videre, at fyringsrunden ikke er officiel endnu, og at tallet 10.000 kan nå at ændre sig.

Hvis det gennemføres, vil Amazon blive den næste i rækken af store techvirksomheder, der har gennemført massefyringer den seneste tid.

Den økonomiske situation og forretningsmodeller under forandring har betydet, at Meta, selskabet bag Instagram og Facebook, Snap, selskabet bag Snapchat og flere andre har gennemført fyringsrunder.

Også Twitter, efter at Elon Musk overtog selskabet, har sagt farvel til nærmest halvdelen af alle medarbejdere.