Intern undersøgelse viser, at Amager Ressource Center i en lang række tilfælde ikke har levet op til regler.

København. En intern undersøgelse i affaldsselskabet Amager Ressource Center, bedst kendt for forbrændingsanlægget Amager Bakke, viser, at det ikke var en enlig svale, da netmediet kommunen.dk i maj kunne berette, at reglerne for udbud var brudt i flere store indkøb.

Kommunen.dk fortæller mandag, at den interne undersøgelse, der blev lavet oven på afsløringerne, viser, at reglerne for udbud er brudt i mere end halvdelen af de indkøb, der er gennemgået.

- Vi har undersøgt 42 konkrete leverandørforhold, som på baggrund af det økonomiske omfang kunne være omfattet af EU-udbudsregler.

- Her viser det sig, at 25 formentlig ikke har været foretaget korrekt, siger direktør for Amager Ressourcecenter Dan Fredskov i en pressemeddelelse.

Han kalder ifølge kommunen.dk situationen for "beklagelig" og andelen af brud på reglerne for "uacceptabelt".

I maj fortalte kommunen.dk, at Amager Ressourcecenter havde indkøbt for 121,3 millioner kroner ulovligt fra tre virksomheder. Den nye undersøgelse viser yderligere kontrakter for 218,1 millioner kroner, der er givet i strid med reglerne.

- Det er så blodrødt, som det overhovedet kan være. Du kan ikke få hårdere overtrædelser. Det må man bare sige. Det her er noget af det mere alvorlige, jeg har set, siger advokat hos Hejm Advokater Jacob Georg Nauer til kommunen.dk.

Amager Ressource Center har længe været i kritisk fokus, da økonomien i og antagelserne for opførelsen af prestigebyggeriet Amager Bakke ikke har holdt stik.

Det har ført til en milliardomkostning og stor debat om, hvorvidt selskabet må importere affald fra andre lande og fra andre dele af Danmark.

Senest har der også været kritik af, at Københavns Kommune, der er blandt ejerne af Amager Ressourcecenter, vil insource affaldsafhentning for at skaffe nok affald til, at forretningsplanen for Amager Ressourcecenter kan holde.

Problemerne førte i starten af året til, at selskabets direktør blev fyret.

/ritzau/