Byggemarkedskæden BAUHAUS blev i weekenden udsat for et alvorligt hackerangreb.

Det har betydet en lang række it-udfordringer, som gør, at virksomheden nu opfordrer kunderne til at have »lidt ekstra tålmodighed«.

»Som det er nu, kan man stadig køre i BAUHAUS, foretage sine indkøb, betale og køre hjem igen. Vores webshop fungerer også, men vi forventer længere leveringstider end normalt,« siger administrerende direktør Mads Jørgensen i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Vi beder også kunderne have ekstra tålmodighed med vores kundesupportcenter, der modtager rigtig mange opkald og mails i øjeblikket, og som også kæmper med begrænset adgang til it-systemerne,« siger han.

Det er endnu for tidligt for virksomheden at sige, hvor længe man skal bruge på at få systemerne tilbage på sporet.

»Vi kan også løbe ind i kapacitetsbegrænsninger på den korte bane ved den nøddrift, vi kører med vores it- og betalingssystemer, men indtil videre er vi heldigvis i stand til at holde varehusene åbent,« siger Mads Jørgensen.

BAUHAUS vil løbende informere om udviklingen på www.BAUHAUS.dk.

BAUHAUS er en af Europas største byggemarkedskæder med mere end 300 varehuse i 19 lande.