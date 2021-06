Er du kok med hang til alt fra det danske køkken til retter i sydens sol, så har en fynsk hoteldirektør lagt hovedet i blød for at tiltrække netop dig.

Med genåbningen af samfundet, men også med udsigten til at rejsende fra resten af Europa har mulighed for at besøge Danmark, regner hotel og restaurant Gl. Brydegaard med at få travlt. Men de har ét problem.

Deres kok har lige sagt op.

Der har simpelthen ikke været nok hænder til de mange hungrende gæster, og det var motivationen til at rykke videre. Derfor vil Gl. Brydegaard tiltrække mere personale til – og det gælder blandt andet en kok.

Vi plejer at bruge rekrutteringbureaer, som tager omkring 3-4.000 kroner pr. Jobopslag, og der sker ingenting. Connie Østergaard, Direktør, Gl. Brydegaard

»Vi kan jo risikere, at jeg skal stå i køkkenet. Og det ville jo være det værste scenarie,« griner direktør Connie Østergaard.

Derfor har hun lagt hovedet i blød og er kommet op med noget af en ‘gulerod’. I et Facebook-opslag, der er blevet liket 101 gange og delt 69 gange, lyder det:

‘Efter en flyvende højsæson med et køkken på højtryk og dig som stjerne, så trænger du helt sikkert til en ferie … Så når vintermørket sænker sig over DK, sender vi dig til de varmere himmelstrøg for at blive tanket op, på VORES regning.’

Direktør Connie Østergaard kom på ideen i selskab med en veninde, der også står og mangler restaurantpersonale. Veninden havde prøvet at give sine ansatte en pengebonus for at komme med mulige kandidater, men der skulle noget mere til.

Jobopslaget fra Gl. Brydegaard på Facebook, der blev delt 18. juni. Foto: Facebook

Derfor kom Connie Østergaard på ideen med en ferie.

»Vi plejer at bruge rekrutteringsbureauer, som tager omkring 3-4.000 kroner pr. jobopslag, og der sker ingenting. Vi bruger dem stadig, men vi kunne godt tænke os, at pengene gik til kokken i stedet. Og de skal bruges på en ferie til ham eller hende – måske en kulinarisk en af slagsen.«

En ferie på omkring 8.-10.000 kroner har direktøren tænkt sig, men det kommer også an på, hvad kokken selv har i tankerne. Hvis de er heldige at få fingrene i en.

Og det er endnu svært at sige, om Facebookopslaget fra 18. juni har båret frugt.

Hans Jensen og Connie Østergaard startede Gl. Brydegaard sammen tilbage i 2005. Foto: gammelbrydegaard.dk

»Vi skal have to til samtale på onsdag (23. juni, red),« siger Connie Østergaard.

»Jeg ved ikke, om de har henvendt sig grundet opslaget. Måske har det haft en finger med i spillet, men det er ikke sikkert.«

Uanset håber hotel- og restaurantdirektøren, at hun finder en kandidat meget snart, som har mod på at lave danske retter såsom flæskestegssandwich eller en 'gå bruner' – også kaldet en brunsviger – til mange gæster.

»Personen skal regne med at kunne servicere omkring 60-65 gæster, da vi både er et hotel, en restaurant og et konferencecenter, men vi holder eksempelvis også bryllupper,« siger Connie Østergaard.