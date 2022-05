En fusion med Codan ender med at blive dyr.

For Alm. Brand skal hente besparelser for hele 600 millioner kroner i forbindelse med fusionen med Codan.

Det skriver Finance Watch.

Fusionen blev gennemført mandag, da Codan købte forsikringsselskabet Alm. Brand for godt og vel 12,6 milliarder kroner.

Men med fusionen betyder det også, at man sigter efter at have omkring 300 færre ansatte i 2025 mod de nuværende 2600 ansatte.

Ledelsen forventer, at de fleste stillinger bliver nedlagt som følge af jobskifte eller pensioneringer, og det er også forventningen hos de ansatte.

Men i personaleforeningen tager man ikke situationen så tungt. Her har man faktisk ingen stor frygt for, at det ender med en stor fyringsrunde.

»Mine medlemmer er overordnet set begejstrede og synes, at den her fusion er rigtig spændende. Der er ikke en frygt for at miste sit job. Tværtimod er der en masse gejst, fordi der kommer nogle flere udviklingsmuligheder og potentiale for andre job internt, når vi bliver en større koncern med mere storerhverv og industri,« siger Lotte Kathrine Sørensen.

Fusionen mellem de to forsikringsselskaber betyder, at den sammensmeltede koncern nu er den næststørste forsikringskoncern i Danmark.