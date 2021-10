Alm. Brand sælger Alm. Brand Liv & Pension til Nordic I&P for en pris på 1,1 milliarder kroner.

Samtidig indgår parterne en distributionsaftale, som betyder, at Alm. Brand fortsat kan tilbyde pension med gennemsnitsrente til sine kunder.

Det skriver Alm. Brand i en pressemeddelelse.

Pensionsselskabets nye ejer fortsætter samtidig Alm. Brand Liv & Pensions salg til nye kunder som en del af selskabets vækststrategi.

»Jeg er glad for, at vi har fundet et nyt hjem for pensionsselskabet, som har det samme fokus på gennemsnitsrenteproduktet. Salget er endnu et skridt på vejen mod det nye og større Alm Brand, som med en klar ambition om at tilbyde markedets bedste forsikringer til vores kunder, vil favne alle kundesegmenter og strække sig fra den mindste privatkunde og virksomhed til de største koncerner,« siger Rasmus Werner Nielsen, administrerende direktør i Alm. Brand.

Salget medfører en regnskabsmæssig gevinst på 565 millioner kroner, og Alm. Brand løfter på den baggrund forventningerne til året med en halv milliard kroner til et koncernresultat på 1200-1250 millioner kroner før skat, skriver Finans.dk.

De nuværende pensionskunder beholder de samme vilkår og vil være omfattet af de samme forsikringsbetingelser som hidtil, når den nye ejer overtager Alm. Brand Liv & Pension.

Ejerne bag Nordic I&P er også i gang med at overtage det danske pensionsselskab Norli Pension, der ligesom Alm. Brand Liv & Pension er specialister inden for pensionsopsparing i gennemsnitsrenteproduktet.