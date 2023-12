Fyringsrunde får Alm. Brand til at afsætte 50 millioner kroner til engangsomkostninger.

105 ansatte i forsikringskoncernen Alm. Brand mister jobbet i forbindelse med ændringer i organisationen.

Det fremgår af en børsmeddelelse tirsdag morgen.

Selskabet forsøger at strømline organisationen med en enklere og mere effektiv ledelsesstruktur, lyder begrundelsen.

- Den hidtidige organisation har sikret, at vi har kunnet gennemføre de store forandringer i forbindelse med sammenlægningen af Alm. Brand og Codan, siger Rasmus Werner, topchef i Alm. Brand, i meddelelsen.

- Vi er nu nået så langt, at vi i dag (tirsdag, red.) kan tage det næste skridt med en tilpasning af organisationen.

I juni 2021 blev det annonceret, at Alm. Brand foretog et opkøb af Codans danske forretning.

Sælgerne var Tryg og det canadiske selskab Intact. Sammen blev de enige om en pris på 12,6 milliarder kroner.

Opkøbet betød på daværende tidspunkt, at det kombinerede selskab blev det næststørste i Danmark efter Tryg.

Engangsomkostningerne i forbindelse med tirsdagens fyringsrunde lyder på 50 millioner kroner, oplyses det i børsmeddelelsen.

Alm. Brand er ikke det første forsikringsselskab, der gennemfører en større fyringsrunde i november.

For knap en uge siden annoncerede konkurrenten Topdanmark, at 66 stillinger skulle nedlægges.

Det skete i forsøget på at holde omkostningerne nede, sagde koncernens finansdirektør, Lars Kufall Beck, i en skriftlig kommentar til mediet Insideforsikring.

- Det er aldrig sjovt at skulle sige farvel til gode kolleger, men det er en nødvendig beslutning og udtryk for rettidig omhu, at vi holder vores omkostninger nede og fremtidssikrer Topdanmark, lød det.

/ritzau/