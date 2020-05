Coronapandemien har - ligesom på mange andre cafeer og restauranter - også skruet ned for musikken hos Joe & The Juice.

Men allerede inden pandemien, var citronen hårdt presset hos juicekæden.

Ifølge Finans.dk viser et nyt regnskab, at juicekæden i 2019 tabte 333 millioner kroner.

Ved udgangen af 2019 havde Joe & The Juice dermed en langsigtet gæld på 1 milliarder kroner.

Siden den amerikanske kapitalfond General Atlantic - med store ambtioner om at erobre USA - tog en stor aktiepost i selskabet, er underskuddet kun vokset.

For godt nok er der kommet flere nye juicebarer til, men det har samtidig været på et marked, hvor konkurrencen er hårdere og omkostningerne højere.

Juicekæden åbnede i 2019 35 nye butikker, så der i dag findes 280 butikker i 15 forskellige lande.

Trods det negative regnskab skriver ledelsen, at man 'overordnet er tilfreds med udviklingen og det økonomiske resultat i 2019'.

Juicekæden kom da også godt fra start i de første to måneder af 2020.

Men ligesom så mange andre restauranter og caféer har coronakrisen også ramt Joe & The Juice hårdt på samtlige markeder.

Derfor har ejerkredsen været tvunget til at skyde 200 mio. kroner i selskabet, ligesom banken har måtte stille med 100 millioner kroner.

»Det er ledelsens nuværende forventning, at den negative indvirkning af Covid19 vil betyde et faldt i omsætningen på 20-30 pct. for hele 2020,« står der i regnskabet for Joe & The Juice ifølge Finans.dk.