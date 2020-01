Det seneste regnskabsår har vist at være en økonomisk mavepuster for Aller Media. For tre år siden var der plus på bundlinjen. Det seneste år viser blodrødt minus.

I 2017-2018 gav koncernens danske aktiviteter et plus på seks millioner kroner.

De seneste regnskabsår viser et minus på 58 millioner kroner, skriver MediaWatch.

Samtidig med det dårlige regnskab har Aller Media foretaget store ændringer i toppen. I sidste uge stoppede adm. direktør Lars Sander Matjeka. I denne uge siger Aller Media farvel til yderligere tre direktører og en business director.

Alle har haft mindre end ét år i chefstolen hos koncernen.

»Det er korrekt, at vi har foretaget ændringer i vores kommercielle enhed i forbindelse med, at vi har tilpasset organisationen og løftet forretningsområder længere op i vores organisation,« lyder det fra Magnus Hviid, der er kommunikationschef hos Aller Media, til MediaWatch.

Ændringerne i organisationen betyder, at marketingdirektør, Anthony Lim, salgsdirektør Jesper Lylloff og salgsdirektør i Aller Media Business, Ann Forup Helmich samt en business director stopper.

Aller Media har ikke kommenteret på, hvorvidt udskiftningerne af direktørerne har rod i det store fald i årsresultatet i koncernen.