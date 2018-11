Aller Leisure, som er en del af Aller Holding, køber rejseselskabet Stjernegaard Rejser.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse, hvori det tilføjes, at parterne har forhandlet i flere måneder.

»Vi har været på udkig efter et bureau, der ikke alene kunne komplementere Nyhavn Rejser med individuelle rejser, men som også skulle supplere vores andre grupperejse-selskaber med rejser til oversøiske destinationer,« siger Aller Leisures administrerende direktør, Morten Aaberg Sørensen, i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Samtidig har det været afgørende for os, at produkterne var af høj kvalitet, og at bureauet skulle være veldrevet og have en position midt i markedet for leisure-rejser. Alt det har vi fundet i Stjernegaard.«

Det vides ikke, hvad Aller Leisure har betalt for Sternegaard Rejser, men rejsebrancheanalytiker Ole Egholm skønner over for branchemediet Standby.dk, at prisen for rejseselskabet formentlig har ligget på et sted mellem 100 og 150 millioner kroner.

Med opkøbet ejer Aller Leisure nu fem rejseselskaber, og man forventer, at omsætningen alene på markedet for rejser vil passere én milliard kroner i 2019.

»Koncernens satsning inden for rejsebranchen er et udspring af vores læseres interesse for at rejse samt udnyttelse af de muligheder vores medie giver os. Vi er meget dedikerede til vores rejseforretning og samtidig meget målrettede i de opkøb, vi foretager: De skal både kunne og være noget særligt for de kunder, vi servicerer samt gerne have et godt samspil med vores medieplatform,« siger Katinka Aller, bestyrelsesformand i Aller Leisure A/S.

Hun tilføjer, at man er meget tilfreds med, at man kan tilføje et »så betydeligt og veldrevet bureau til vores forretning.«

Foruden Stjernegaard Rejser ejes Nyhavn Rejser A/S, Kulturrejser Europa A/S, Nilles Rejser A/S, Gislev Rejser A/S samt Aller Travel A også af Aller Leisure.

Stjergaard Rejser fortsætter uændret med samme navn, ledelse og medarbejderstab.

Rejsebureauet har siden 2007 været ejet af Asger Domino og omsatte dengang for 50 millioner kroner med et overskud på en halv million kroner.

I 2017 omsatte Stjernegaard Rejser for godt 200 millioner kroner og kom ud med et overskud på 19 millioner kroner før skat.