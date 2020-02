Med støtte fra den pengestærke Lego-familie vil legetøjskæmpen inden 2030 lave klodser af bæredygtig plastik.

Mange selskaber forsøger at reducere brugen af plastik, og det samme gør den danske legetøjsproducent Lego.

Inden 2030 skal alle Lego-klodser produceres af noget andet end fossilt plastik og i stedet af bæredygtig plastik lavet af eksempelvis sukkerrør eller træ.

Det skriver Børsen.

- Det er ikke nogen let opgave, og vi er kun nået et stykke i dag, fortæller Niels B. Christiansen, der er administrerende direktør hos Lego, til avisen.

Han tilføjer, at den pengestærke familie bag Lego er villig til at investere flere milliarder i projektet over de næste ti år.

Allerede i 2015 afsatte Lego en milliard kroner til at forske i bæredygtige Lego-klodser. Men indtil videre er det kun op mod to procent af de klodser, der er på markedet, som er lavet af bæredygtige materialer.

Foreløbig er Lego lykkedes med at lave buske og blade til Lego-træer ud af et bæredygtigt materiale, som er lavet af sukkerrør.

Selv om det kun er få procent af Legos produkter, der er lavet af bæredygtigt materiale, tror Niels B. Christiansen på, at der kan ske meget de næste år, som kan gøre produkterne mere bæredygtige.

- Jeg tror, at vi vil se, at det kommer lige så stille, og så kommer det i nogle spring.

- Vi tester masser af forskellige materialer lige nu, og vi tester mange, der ikke virker, før vi finder noget, der virker, siger Niels B. Christiansen til Børsen.

Ud over Lego har en række andre danske selskaber planer om at blive mere bæredygtige i 2030.

Vestas har annonceret en plan om at være CO2-neutral i 2030, mens Novo Nordisk sigter efter at være klimaneutral på drift og transport i 2030.

Derudover har Arla, Danish Crown og Mærsk planer om at være CO2-neutrale i 2050.

Endnu mangler Lego at offentliggøre sit regnskab for 2019.

Det senest offentliggjorte, der altså dækkede over 2018, viste en omsætning på 36,4 milliarder kroner og et overskud efter skat på 8,1 milliard kroner.

Lego er ejet af Kirk-familien, som er en af Danmarks mest velhavende familier.

/ritzau/