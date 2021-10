En fabrik i Sverige, en forretningstur til Uganda og et bæredygtig låg senere.

62-årige Lars Bendix er grundlægger af firmaet Liplid, og han har i den grad fanget manges interesse med sit bæredygtige låg.

Og med et marked, hvor der bliver produceret omkring 300 milliarder låg om året, så er det måske kun et spørgsmål om tid, før resten af verden får øjnene op for Lars Bendix og hans nye opfindelse.

»Jeg er blevet kontaktet af syv mulige investorer på et døgn og tyve personer, der har ringet på én dag og hørt, hvor man kan få det. Derudover har indkøbschefen for Circle K i Europa også ringet og var interesseret i prototypen,« forklarer Lars Bendix til B.T.

Og interessen er nemlig stukket af på det seneste, også selvom produktet endnu ikke er testet eller færdigudviklet.

For det var et nyhedsindslag i TV 2 Østjylland, som virkelig satte gang i butikken.

Jeg er lidt træt af, at han ikke har været inde i 'Løvens Hule', så man kunne have været med på rejsen Jacob Risgaard, Investor i 'Løvens Hule'

Men ideen, som nu er vurderet til at være 65 millioner kroner værd, er ikke kommet af ingenting. For Lars Bendix har 500 patenter på låg til kaffekrus og har patent i USA, Europa, Japan og mange andre lande.

»Allerede tilbage i 2002 der lavede jeg mit første patent, som var en 'enkopsløsning' til en kop kaffe. Og med den idé fik jeg svenske investorer og startede en svensk virksomhed med fabrik i Sverige. Da denne kop så skulle testes, viste det sig, at det blev for dyrt herhjemme, og derfor tog vi til Afrika, da kaffen kom derfra, og det var billigere at teste,« forklarer Lars Bendix.

Herefter startede en rejse, hvor der også blev åbnet en fabrik i Afrika.

Og Lars Bendixen blev ved med at udvikle på sin idé.

Foto: Liplid Vis mere Foto: Liplid

For det kaffelåg, som alle kender, havde stadig ulemper. Det kunne spilde, og man kunne ikke se, hvor man skulle drikke fra.

»Jeg endte med at tænke en dag, hvorfor man ikke bare kan drikke af kanten af koppen i stedet for, så låget ikke går op over koppen, men nærmest er i ét med koppen,« fortæller Lars Bendixen.

Og det var bare den tanke, der skulle til.

Et nyt samarbejde med en tidligere kollega fra Sverige begyndte, og Lars Bendixen skulle stå for produktionen af prototyperne af bæredygtige låg af træfiber, som var 100 procent genbrug og uden plastik.

»Det handler om at genbruge eller have noget, som ikke har noget med plastik at gøre. Det forsvinder aldrig det her plastik. Og vi er også interesseret i Circle K, selvom det er et benzinfirma. Vors låg er designet præcis til deres slags kopper,« forklarer Lars Bendixen, som yderligere fortæller, at han har en fortid i Statoil og længe har grublet over problemer med låg.

Men interessen fra store navne stopper ikke der.

B.T. har blandt andet været i kontakt med investoren fra 'Løvens Hule', Jacob Risgaard, som synes, at konceptet er en genial idé.

»De låg er mega træls. Jeg får dem aldrig sat korrekt på, så har altid kaffe ud over mig, når jeg kommer frem,« fortæller Jacob Risgaard til B.T.

»Derfor er jeg lidt træt af, at han ikke har været inde i 'Løvens Hule', så man kunne have været med på rejsen.«