Mandag blev alle medarbejdere i den rådgivende installatørvirksomhed Thomsen og Fals sendt hjem.

Det skete, efter Aalborg-virksomheden blev begæret konkurs. Men nu har de 80 ansatte i virksomheden fået at vide, at de skal møde på arbejde igen.

Det skriver TV2 Nord.

For mens de ansatte har været hjemme, er det lykkedes at finde en ny ejer af virksomheden.

»Jeg går på weekend som en lettet mand,« siger Morten Fals, der er direktør i virksomheden til TV2 Nord.

»Jeg er glad for, at medarbejderne nu kan koncentrere sig om at arbejde og få en ekstra energi med en ejer, som vil os alle sammen og Nordjylland det rigtig godt,« fortsætter han.

Det var et udestående på 14 millioner kroner, hvor af 10 millioner kroner stod hos en entreprenør, der førte til konkursen mandag.

Thomsen og Fals har foruden afdelingerne i Aalborg også en afdeling i Hjørring og i København.

Morten Fals vil ikke kommentere på, hvem den nye ejer er, men han lover, at virksomheden fortsat vil sponsorere blandt andet ishockeyklubben Aalborg Pirates.