Efter at have siddet på posten i lige omkring syv år har topchefen i det store pensionsselskab PFA, Allan Polack, valgt at stoppe.

Det vides endnu ikke, hvem der overtager posten som såkaldt Group CEO efter ham.

Det oplyser PFA i en pressemeddelelse fredag morgen.

Indtil videre er koncerndirektør Mads Kaagaard konstitueret i rollen.

I pressemeddelelsen oplyses det, at 'ændringen er en del af et naturligt generationsskifte, hvor der under Allan Polacks ledelse er samlet en dygtig direktion, der med en ny Group CEO vil fortsætte PFA’s stærke udvikling.'

Processen med at finde en ny Group CEO, som Allan Polack har været siden 2015, har været i gang i noget tid, oplyses det.

»Jeg er glad for og ydmyg over at have stået i spidsen for PFA,« siger Allan Polack selv i forbindelse med sin afsked:

»Jeg har siden 2015 arbejdet på, at PFA skulle have solide langsigtede afkast, branchens mest kvalificerede rådgivning og det bredeste og bedste udbud af produkter og services. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at PFA er det bedste sted at være kunde og blive pensionist.«

Han har sin sidste dag i PFA den 7. marts, hvor selskabet afholder generalforsamling.

Derefter er det planen, at Allan Polack vil 'bevæge sig over i en bestyrelseskarriere', lyder det.