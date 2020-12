I mere end 100 år er det forsikringer, man primært har forbundet Alka med.

Nu kaster forsikringsselskabet sig ind på nyt territorium, da det har startet sit eget mobilselskab. Det oplyser Alka i en pressemeddelelse.

Det nye mobilselskab kommer til at tilbyde et mobilabonnement med fri tale, fri sms, fri mms og syv gigabyte data i Danmark for 59 kroner om måneden.

Ifølge Alka bliver det det billigste fri tale mobilabonnement herhjemme.

Man skal være kunde hos Alka forsikring eller medlem af et fagforbund, som de samarbejder med, for at blive mobilkunde, oplyser Alka på sin hjemmeside.

Artiklen opdateres...