På sin 54-års fødselsdag på mandag går kinesiske Jack Ma på pension. Det sker for at hellige sig filantropi.

Beijing. Administrerende direktør og grundlægger af den kinesiske netgigant Alibaba Jack Ma går på pension på mandag.

Jack Ma, der fylder 54 år netop mandag, fortæller til The New York Times, at han træder tilbage for at afsætte mere tid til filantropi med fokus på uddannelse.

Ma var engelsklærer, før han grundlagde Alibaba i 1999 og gjorde det til en multimilliard-virksomhed.

Hans egen værdi er steget sammen med selskabets. Alibaba er værdisat til 420,8 milliarder dollar baseret på aktiekursen ved lukketid fredag.

Til The New York Times betegner Jack Ma pensioneringen som "begyndelsen på en æra", snarere end en afslutning.

Efter at være blevet slået tilbage af amerikanske venturekapitalister i 1999 overtalte iværksætteren Ma nogle venner til at låne ham 60.000 dollar - cirka 385.000 kroner - således han kan kunne starte en e-handelsvirksomhed med navnet Alibaba.

Jack Ma er i dag blandt Kinas allerrigeste personer. Hans nettoværdi er ifølge Forbes vurderet til 36,6 milliarder dollar.

/ritzau/AFP