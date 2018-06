Skibet "Alexander Mærsk" lå i flere dage ud for Sicilien fyldt med nødstedte. Rederiet vil ikke gøre noget om.

København. Containerskibet "Alexander Mærsk" lå i flere dage ud for Siciliens kyst, efter at det havde samlet mere end 100 nødstedte mennesker op i Middelhavet. Italien ville ikke lade skibet sætte de reddede personer af.

Natten til tirsdag fik skibet dog grønt lys, og situationen er løst. Virakken og den nye situation, hvor det kan være svært at sætte reddede personer af igen, får dog ikke Maersk Line, der ejer skibet, til at ændre på noget.

Det fortæller teknisk direktør i Maersk Line Palle Laursen til Ritzau tirsdag morgen.

- Vi vil til enhver tid yde al den støtte og hjælp, der skal til, når folk er i nød. Vi bruger ikke tid på at spekulere på, om det ender med, at vi ender i en lignende situation. Det må vi tage til den tid, hvis det skulle ske.

- I det omfang, nogen er i havsnød, så stiller vi op. Det er der ingen tvivl om, siger den tekniske direktør.

For nuværende ved Maersk Line stadig ikke, hvorfor de italienske myndigheder pludselig vendte på en tallerken og lod "Alexander Mærsk" sætte de nødstedte mennesker af.

Det gør det også svært at drage nogle lærdomme endnu.

- Vi ved ikke konkret, hvad der udløste, at vi fik lov til at komme ind.

- Vi har brugt de seneste dage på at tale med alle de kontakter, vi har. Og alle de myndigheder, vi kunne komme i kontakt med, for at fortælle dem, at situationen ikke er holdbar.

- Men vi ved ikke, hvad der har gjort udfaldet. Om det overhovedet er det, vi har gjort, eller det der er sket i den politiske debat, siger Palle Laursen.

At Italien, der for nylig valgte en indvandringskritisk regering, ikke ville tage imod de nødstedte, er en ny udvikling. Og det stiller rederier med en stor udfordring.

Rederier og søfolk generelt er både juridisk og moralsk forpligtede til at hjælpe nødstedte til søs. Det gælder også de både med flygtninge og migranter, der krydser Middelhavet.

Maersk Line fortalte mandag, at man de seneste år har samlet mere end 2600 nødstedte mennesker op i Middelhavet.

