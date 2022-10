Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Aktiemarkedet er som en tur i rutsjebanen i disse dage.

Men aldrig før har det amerikanske aktiemarked svinget så ekstremt, som det gjorde torsdag.

Det skriver Finans ifølge Bloomberg.

Først faldt det amerikanske marked 2,4 procent, og så vendte det på en tallerken, hvorefter det steg med over fem procent.

Og ifølge analytikerne i Deutsche Bank er det »en af de største turnarounds over en enkelt dag i mands minde.«

Siden har analytikere forsøgt at finde en forklaring »på det uforklarlige.«

»Det ser ud til, at markedet er meget delt mellem dem, der som os tror, at aktiemarkedet skal betydeligt længere ned, før det vender. Og dem, der tror, at det vil lykkes at lave en blød landing. Det er nok uenigheden mellem de to fronter, der gør, at man ser så dramatisk en udvikling som torsdag eftermiddag,« siger chefstrateg Tine Choi Danielsen fra PFA til Finans.

Men i det hele taget er markedet svært at finde fodfæste i forklarer flere eksperter. Lige nu har det globale aktiemarked tabt omkring 20 procent, og ifølge PFA kan det godt fortsætte med at falde lige så meget, før det vender igen.