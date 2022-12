Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter 45 år i Danmark er det slut med Aldi.

I stedet overtages 114 af kædens 188 butikker af Rema 1000 – de resterende skal lukkes eller sælges.

Ligeledes vil 1.600 af Aldi's i alt 2.800 medarbejdere overgår til Rema 1000.

Det skriver Rema 1000 i en pressemeddelelse, der samtidig kalder det en beklagelig beslutning.

»Efter nøje gennemgang af aktiviteterne i alle markeder har Aldi Nord truffet en vanskelig men nødvendig strategisk beslutning om at forlade det danske marked,« siger Finn Tang, administrerende direktør i Aldi Danmark.

»Det er en beklagelig beslutning for mange af vores loyale og dygtige medarbejdere, som udgør rygraden i Aldi's danske forretning, og vi vil gøre vores yderste for at sikre dem den bedst tænkelige fremtid.«

Hos Rema 1000 er man ydmyg og stolt over at bære fanen videre.

»Opkøbet giver os mulighed for at etablere flere Rema 1000-butikker med selvstændige Rema-købmænd i lokalsamfund, hvor vi ikke er til stede i dag – med produkter af høj kvalitet til lave priser,« siger Henrik Burkal, administrerende direktør i Rema 1000 Danmark.

De 114 Aldi-butikker vil forblive åbne indtil overgangen til Rema 1000. De resterende vil blive lukket ved udgangen af januar 2023.

Aldi åbnede i Danmark i 1977 som den første discountkæde inden for dagligvarer.