37 plader chokolade kostede Aldi i Vedbæk en bøde på hele 40.000 kroner.

Den økologiske mælkechokolade på butikkens hylder var nemlig ikke, hvad den tog sig ud for at være.

Chokoladen var lavet på mælk, men stod fejlagtigt beskrevet som mørk chokolade i ingredienslisten.

Det fik ifølge TV2 Lorry Aldi til at trække produktet tilbage over hele Sjælland den 5. juni, da det potentielt udgjorde en fare for laktoseintolerante forbrugere, som kunne få en allergisk reaktion, hvis de i god tro spiste det, som de troede var mørk chokolade.

Arkivfoto af Aldi på Gothersgade i København. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Arkivfoto af Aldi på Gothersgade i København. Foto: Asger Ladefoged

Problemet opstod dog først, da Fødevarestyrelsen to dage senere noterede, at butikken i Vedbæk stadig ikke havde fjernet den fejlmarkerede chokolade fra hylderne.

Ifølge kontrolrapporten var butikkens souschef blevet informeret om, at chokoladen var blevet tilbagekaldt den 6. juni, men dagen efter fandt Fødevarestyrelsen så alligevel 37 plader af chokoladen, som skulle være fjernet.

Fejlen kostede butikken en bøde på 40.000 kroner og en sur smiley for dårlig fødevarehåndtering.

Butikken oplyste ved kontrolbesøget, at der ikke var blevet solgt nogle af de pladerne med chokolade.

Hele miseren forklarer Kristian Jessen, PR- og kommunikationschef i Aldi, som en 'menneskelig fejl'.

'Vi tager denne sag meget alvorligt, og vi har indskærpet reglerne over for personalet,' lyder det videre i en mail til TV2 Lorry.

'Grunden til at varen ikke blev kasseret straks er, at Aldi gerne vil mindske madspild, og hvis en vare f.eks. kan sendes retur og få den rigtige mærkning på, så kan vi undgå madspild af gode produkter, der intet fejler, men desværre er blevet mærket forkert i første omgang af leverandøren.'

Aldi har accepteret bøden og Kristian Jessen fortæller videre, at det er en intern sag, hvorvidt hændelsen får personalemæssige konsekvenser.