Mens overenskomstforhandlingerne fortsætter, har aktivister lagt en stor bunke protestafføring foran styrelse.

København. Natten til mandag har ukendte gerningsmænd læsset en stor mængde hestepærer af foran Moderniseringsstyrelsen.

Et medfølgende brev viser, at hestepærerne er at opfatte som en kommentar til de igangværende overenskomstforhandlinger, hvor Moderniseringsstyrelsen er en del af statens forhandlingsdelegation.

De offentligt ansatte og de offentlige arbejdsgivere fra staten, regioner og kommuner forhandler overenskomst i en langtrukken proces, der er endt med maratonforhandlinger i Forligsinstitutionen.

- Kære Moderniseringsstyrelse. Under OK18 har I fyldt os med lort. I har skidt på de offentligt ansatte og nægtet at anerkende basale krav om ordentlige arbejdsforhold. Her får I lort retur.

- Vi undskylder til rengøringspersonalet, der sandsynligvis kommer til at fjerne dette. Aktionen er ikke rettet mod jer. Vi beklager, står der ifølge TV2 i et brev, der blev afleveret samtidig med bunken.

Moderniseringsstyrelsen bekræfter hændelsen og fortæller, at man ikke kommer til at foretage sig mere end at rydde op. Hændelsen er dermed ikke meldt til politiet.

- Det er selvfølgelig ikke lige en stor bunke tørre hestepærer foran indgangen til sin arbejdsplads, man ønsker at møde ind til mandag morgen - det siger sig selv.

- Men når det så er sagt, så må vi også trække lidt på smilebåndet over, at nogen vælger at bringe debatten om vores rolle i overenskomstforhandlingerne ned på et så pubertært niveau, skriver direktør for styrelsen Poul Taankvist til netmediet avisen.dk.

Moderniseringsstyrelsen med Innovationsminister Sophie Løhde (V) i spidsen er fokuspunkt for mange af de offentligt ansattes frustrationer under forhandlingerne.

Det var også Sophie Løhde, der præsenterede den omfattende lockout, der var det offentliges svar på fagbevægelsens strejkevarsel tidligere under forhandlingerne.

/ritzau/