Myndigheder i fire lande undersøger mulig hvidvask gennem Danske Banks estiske filial.

Tidligere og nuværende aktionærer har rejst krav om mindst 7,6 milliarder kroner i erstatning fra Danske Bank i forbindelse med bankens hvidvasksag.

Det oplyser banken i sit regnskab for 2019.

Da banken aflagde regnskab for tredje kvartal af 2019, redegjorde banken for krav om 5,9 milliarder kroner. I årsregnskabet er det beløb på 7,6 milliarder kroner.

Myndigheder i fire lande undersøger forhold, der har fundet sted i Danske Banks estiske filial mellem 2007 og 2015. Der er tale om undersøgelser i Estland, Frankrig, USA og Danmark.

I Danmark har en aktindsigt vist, at Søik - også kendt som Bagmandspolitiet - blandt andet efterforsker en litauisk kvinde for hvidvask for 30 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial.

Analytikere har tidligere fremhævet, at det særligt er de amerikanske myndigheder, der kan udstikke store bøder.

Finanstilsynet har tidligere bedt Danske Bank lægge ti milliarder kroner til side til eventuelle bøder.

I Danske Banks regnskab kan man læse, at også private aktionærer mener, at de har penge til gode. Regnskabet har en oversigt over verserende sager.

Her kan man se, at der er flere sagskomplekser, hvor tidligere eller nuværende aktionærer mener, at de har ret til erstatning for Danske Banks håndtering af sagen.

I den ene sag har en person sagsøgt Danske Bank ved en domstol i New York. Det fremgår ikke, hvad vedkommende har af krav.

Ved danske domstole er der rejst sager mod Danske Bank på vegne af over 300 utilfredse aktionærer. 241 af sagerne er samlet i et kompleks, hvor der samlet er rejst krav om erstatning for 6,3 milliarder kroner.

Derudover har 63 tidligere eller nuværende aktionærer rejst krav om samlet 1,3 milliarder kroner.

