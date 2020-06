Den danske koncern Bang & Olufsen får tilført knap 400 millioner kroner i et forsøg på at komme igennem coronakrisen.

På en ekstraordinær generalforsamling tirsdag aften stemte et flertal af aktionærerne nemlig ja til en kapitalforhøjelse.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Beløbet er livsvigtig kapital for den danske virksomhed, der har måttet lukke en lang række butikker verden over på grund af covid-19, som har ramt selskabet hårdt økonomisk.

B&O oplyser, at pengene skal skaffes ved, at der udstedes 81,5 millioner nye aktier, som bliver tilbudt til de eksisterende aktionærer for fem kroner stykket.

Pengene skal bruges til at få selskabet gennem coronakrisen, der især har ramt salget af selskabets tv, lydanlæg, højttalere og headsets.

Afstemningen blev afholdt i skyggen af formand Ole Andersens pludselige død, da han tirsdag afgik ved døden i en alder af kun 63 år. Forinden havde han forberedt en plan, der skulle redde B&O fra en uvis skæbne under coronakrisen.

Ole Andersen og B&O havde nemlig igangsat et større oprydningsarbejde, der skulle få selskabet på ret kurs, fordi virksomheden har tabt mange penge under coronakrisen. En kapitalforhøjelse var derfor den eneste vej ud af krisen, lød det tidligere onsdag.