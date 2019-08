Medicinalvirksomheden Novo Nordisk er blevet stævnet med krav om erstatning på 11,8 milliarder kroner.

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk er blevet sagsøgt af en gruppe aktionærer for at have givet vildledende information til aktiemarkedet.

De kræver en samlet erstatning på 11,8 milliarder kroner for tab på deres aktier. Det skriver Børsen.

Stævningen er indgivet ved Retten i Glostrup. Investorerne, der tæller pensionskasser og formueforvaltere, mener, at de har købt Novo Nordisk-aktier på et uoplyst grundlag.

De mener, at Novo Nordisk har vildledt aktiemarkedet ved at fastholde for høje forventede salgstal for diabetesmedicin i USA.

De mener, at Novo ikke har givet nok information om, hvor store rabatter selskabet har givet til de store indkøbere af medicin.

Indkøberne er en central del af det amerikanske medicinalmarked, og rabatterne skal være givet for at sikre, at Novos medicin var på listen over receptpligtig medicin.

Aktionærerne mener, at Novo sammen med sine to store konkurrenter Eli Lilly og Sanofi hævede priserne på medicin for at dække over, at de var tvunget til at give rabat til indkøberne.

Men de mener, at Novo Nordisk og konkurrenterne godt vidste, at det ikke var muligt at holde priserne på det niveau på grund af politisk indblanding i medicinalbranchen.

Aktionærerne kræver erstatning fra tab på aktier, de har handlet fra februar 2015 og to år frem. I den periode har Novo Nordisks aktie bølget mellem kurs 231 kroner og 411 kroner.

Børsen skrev i juni, at et søgsmål var undervejs. Dengang udtalte Novo Nordisk, at selskabet var uenig i beskyldningerne.

Sagen er en udløber af en lignende sag i USA, hvor Novo Nordisk siden 2017 har været sagsøgt i et gruppesøgsmål.

/ritzau/