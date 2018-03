TDC afviste to bud på selskabet uden aktionærernes kendskab. Efter læk til pressen lagde de pres på.

København. Da bestyrelsen i TDC gik til forhandlingsbordet om et salg af teleselskabet, skete det efter pres fra alle de store aktionærer.

Det fortæller bestyrelsesformand Pierre Danon fredag på selskabets generalforsamling i København ifølge Ritzau Finans.

- Pernille Erenbjerg (TDC's direktør, red.) og jeg havde telefonsamtaler med stort set alle vores aktionærer, og de bad os om at sige ja til handlen, siger han på generalforsamlingen.

I februar forsøgte et konsortium bestående af de danske pensionskasser ATP, PKA og PFA samt den australske investeringsbank Macquarie, der tidligere har været en del af ejerkredsen bag Københavns Lufthavne, at købe TDC.

De bød indledende 47-48 kroner per aktie i selskabet, hvilket dog blev afvist af TDC, da teleselskabet var ved at købe Viasat-ejeren MTG Nordic.

To bud blev afvist uden aktionærernes og aktiemarkedets viden, men planerne blev lækket til pressen, hvorefter presset fra de store investorer begyndte.

- Efterfølgende forhandlede vi prisen med konsortiet hen over weekenden.

- Det var nogle vilde dage, og prisen på 50,25 kroner var den bedste, vi kunne få på det tidspunkt, siger Pierre Danon ifølge Ritzau Finans.

Fredag handles TDC-aktien til 49,81 kroner.

Det forhandlede bud, som giver TDC en værdi på 40,5 milliarder kroner, fik teleselskabet til at droppe opkøbet af MTG Nordic.

Det er nu op til aktionærerne at beslutte, om købet bliver en realitet. De har frem til 4. april til at acceptere tilbuddet.

Købet er betinget af, at konsortiet får mindst to tredjedele af stemmerne i TDC. Lykkedes det, vil teleselskabet blive taget af børsen på et senere tidspunkt.

/ritzau/