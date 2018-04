Topdanmark fik et resultat før skat i første kvartal på 344 millioner mod 534 millioner i samme periode 2017.

København. Investeringer kostede dyrt på bundlinjen for forsikringskoncernen Topdanmark i første kvartal 2018, hvor der ellers var få storskader og flere nye kunder i forsikringsforretningen.

Resultatet før skat blev 344 millioner mod 534 millioner kroner i samme periode 2017. Det viser selskabets regnskab.

Investeringsafkastet faldt med 166 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år til nu et underskud på 45 millioner kroner.

- Vi havde et godt investeringsafkast i første kvartal 2017, men her i første kvartal 2018 har vi ramt et af de kvartaler, hvor afkastet på aktier og danske realkreditobligationer ikke har været med os, siger Peter Hermann, der er administrerende direktør hos Topdanmark, i en skriftlig kommentar.

- Men ser vi på selve kerneforretningen - nemlig det forsikringstekniske resultat - har vi der en fremgang i resultatet på 19 millioner kroner, lyder det.

Topdanmark kan på baggrund af resultaterne opjustere forventningerne til resten af året.

Den såkaldte modelmæssige resultatprognose forventes nu at lande på 1050-1150 millioner kroner mod tidligere 950-1050 millioner kroner.

/ritzau/