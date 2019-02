Tirsdag eftermiddag er Jyske Banks aktie faldet med 3 procent efter præsentationen af bankens regnskab for 2018.

Det sker efter et kraftigt dyk i overskuddet. Men direktionen i banken har alligevel fået en markant lønstigning i det forgangne år, viser regnskabet.

Jyske Bank endte med et overskud på 2,5 milliarder kroner i 2018. Det er en nedgang på 643 millioner kroner i forhold til 2017.

Men den negative udvikling er ikke noget, der kan mærkes på lønchecken hos banken topfolk.

Tværtimod.

Topchef Anders Dam fik sidste år en lønstigning fra 8,1 millioner kroner til 9,8 millioner kroner. Altså en lønstigning på 1,7 millioner kroner.

Dertil kommer fri bil og andre goder, lyder det i regnskabet.

Bankdirektørerne Niels Erik Jakobsen og Per Skovhus fra bankens direktion har også fået en lønstigning sidste år.

De fik begge mere end en million kroner mere i lønposen i 2018.

I bestyrelsen er det også blevet til et forhøjet honorar til formanden, Sven Buhrkall. Hans honorar er steget fra 900.000 kroner til 1,5 millioner kroner.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra administrerende direktør, Anders Dam. Jyske Bank oplyser, at han ikke ønsker at stille op til interview.

Bestyrelsesformand Sven Buhrkall forklarer, at lønnen til direktion og bestyrelse er steget for at kunne konkurrere med selskaber af samme størrelse som Jyske Bank.

»Vi ønsker på ingen måde at være lønførende, men vi skal være sikre på, at vi har en honorarstruktur og en aflønning som gør, at vi kan fastholde og tiltrække på øverste hylde med de rigtige kompetencer,« siger han til B.T.

I kommer ud med et overskud, der er 643 millioner kroner mindre end i 2017. Kan du forstå, hvis der er nogen, der har svært ved at forstå, at man får mere i løn og samtidig levere et resultat, der er markant dårligere end året før?

»Nej, det kan jeg faktisk ikke. Man kan jo ikke binde en aflønning sammen med et resultat. Skal man så give mere i løn, hvis der kommer højkonjunktur?,« siger Sven Buhrkall.

Han pointerer, at hans eget honorar og direktionens løn har været behandlet i de rette instanser i banken.