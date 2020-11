Europæiske aktier reagerede prompte med store stigninger efter nyt om vaccinekandidat.

Mandag formiddag gav det et ryk i aktiekurser i hele verden, da medicinalgiganten Pfizer meddelte, at en potentiel coronavaccine har vist sig at have over 90 procents effekt i et fase 3-studie.

I studiet har den gruppe, der har fået vaccinens to doser, 90 procent færre tilfælde med sygdommen covid-19.

Det blev mødt med omgående stigninger på de store europæiske markeder såsom det franske i Paris og det tyske i Frankfurt. Her steg de toneangivende indeks, CAC og DAX, med seks og fem procent kort efter nyheden.

Offentliggørelsen af de lovende resultater satte straks gang i drømme om flyrejser og ferier på aktiemarkedet.

Luftfarten har været hårdt ramt af rejserestriktioner og manglende appetit på at flyve ud i verden siden udbruddet af coronavirus.

Eksempelvis opnåede franske Airbus, der producerer fly og i forvejen var oppe med fire procent i mandagens handel, kort en stigning på 30 procent i aktieværdi.

Også SAS løftede sig fra en i forvejen god dag med en stigning på fem procent i værdi til en ekstraordinær god dag og et aktiehop på over 20 procent.

Modsat blev det til en nedtur for nogle af de selskaber, der har tjent på coronaens nye virkelighed.

Det ses eksempelvis på forsalget af aktier i selskabet bag Zoom, der er et program for digitale møder. Her er værdien rutsjet ned efter nyheden om en mulig vaccine, der måske kan muliggøre flere fysiske møder i fremtiden.

De amerikanske markeder åbner 15.30.

Danske Banks senioranalytiker, Mikael Olai Milhøj, forklarer, at det er ganske naturligt, at selv små nyheder fra vaccinefronten mødes med store reaktioner.

- Markedsbevægelserne giver mening, for vaccineudviklingen er markant mere afgørende for den økonomiske udvikling i 2021 end for eksempel det amerikanske præsidentvalg, skriver han.

- Med effektive og sikre vacciner, der kan produceres og distribueres i tilstrækkelige mængder, er muligheden for en normalisering i løbet af 2021 markant større.

/ritzau/