Stort indeks i New York faldt mandag med syv procent og udløste handelsstop i 15 minutter.

Aktiekurserne på børsen i New York åbnede mandag med et fald så stort, at det udløste en mekanisme, der stopper al handel i et kvarter.

Hvis aktieindekset S&P 500 falder med syv procent på en dag, bliver al handel sat på pause i 15 minutter. Det var det, der skete kort efter, at handlen startede mandag.

På de amerikanske aktiemarkeder er der nogle mekanismer på plads, der suspenderer handlen kortvarigt i tilfælde af store fald. Det skriver erhvervsmediet CNBC.

Det første stop udløses, hvis S&P 500 falder med 7 procent på en dag.

Hvis indekset fortsætter sit fald til 13 procent på en dag, vil handlen igen blive suspenderet i 15 minutter.

Hvis aktiekurserne fortsætter sit fald, og S&P 500-indekset rammer et fald på 20 procent på en dag, så bliver handlen lukket for resten af dagen.

/ritzau/