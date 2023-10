»Det er en meget speciel sag.«

Sådan lyder vurderingen fra Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

Udtalelesen kommer i sammenhæng med, at en tilsynsmyndighed under det amerikanske justitsministerium har indgivet en protest mod en betaling fra SAS, som anses for at være en afgørende brik for, at selskabet kan overtages af de nye ejere.

Protesten går på, at SAS ikke skal have lov til at betale 3 mio. dollar, svarende til cirka 21 mio. kr., til det konsortium af investorer, der står til at blive de nye ejere af flyselskabet.

SAS og selskabets finansrådgivere har advaret om, at hele den nye ejeraftale kan falde til jorden, hvis ikke investorerne får de 3 mio. dollar, som skal betales som kompensation for investorernes brug af rådgivere under budprocessen.

»Der er gået totalt juridsik hårdknude i dette beskedne beløb fra SAS,« lyder det fra Jacob Pedersen.

»Man anfægter, at dette er en dårlig aftale for de simple kreditorer, og at der er en bedre løsning. Men de simple kreditorer har også sendt et dokument ind, hvor de hylder denne aftale og de nye ejere - og at dette er den bedste aftale for dem,« tilføjer han.

Justitsministeret er en »hård nød« at være oppe imod, men alligevel ser Jacob Pedersen det som noget usædvanligt, hvis dette skulle sætte en kæp i hjulet for de nye ejere af SAS.

Faktisk ser han en meget lige til løsning for SAS og de nye ejere:

»I aftalen om SAS står der sort på hvidt, at budvinderne kan udskyde betalingsfristen på disse 3 mio. dollar, og hvis de for eksempel udskyder betalingsfristen til, at SAS er ude af konkursbeskyttelsen og laver en modregning i noget af den gæld, som man giver SAS adgang til at trække på, så burde der jo ikke været noget problem i det,« forklarer Jacob Pedersen.

Om hvorvidt denne protest fra de amerikanske myndigheder kan sætte en stopper for, at de nye ejere overtager SAS, kan aktieanalysechefen ikke give et helt håndfast svar på.

»Der er jo åbnet op for, at der kan komme nogle modbud. Det ville dog være mærkeligt, når man tænker over hvor struktureret en proces, der har været omkring budgivningen på SAS. Men det er ikke et scenarie, jeg synes man helt kan udelukke,« siger han.

Men eftersom selskabets kreditorer støtter op om den nye ejerskabsaftale, så skulle der noget helt usævanligt til for at afspore aftalen, tilføjer Jacob Pedersen..

SAS har siden sommeren 2022 været under konkursbeskyttelse i USA, og det har længe stået klart, at flyselskabet var nødt til at finde nye penge. I denne proces har Apollo ydet flere livsvigtige lån til SAS.

I sidste uge kom det så frem, at Apollo ikke var en del af den nye ejerkreds bag SAS, selvom de var kommet med et bud. I stedet er det den danske stat sammen med flyselskabet Air France-KLM, investeringsfondene Castlelake og Lind Invest, der bliver de nye ejere.

Tirsdag meddelte Apollo, at de ikke ville lade SAS udbetale disse afgørende 3 mio. dollar, og herigennem håbede Apollo formentlig på at kunne spille sig selv tilbage på banen i kampen om selskabet.