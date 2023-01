Lyt til artiklen

Bed Bath & Beyond-aktien er mindre end 1 kr. værd.

Det er vurderingen fra børshuset KeyBanc Capital Markets, hvor analytikeren Bradley Thomas har set nærmere på boligindretningsselskabet Bed Bath & Beyond, der er på randen af konkurs.

Han har sænket sit 12 måneders kursmål til 10 cent fra tidligere 2 dollar - svarende til cirka. 70 øre - efter selskabet har sået tvivl om, hvorvidt det kunne overleve.

Aktien i det amerikanske selskab blev torsdag sendt ud i et uhyggeligt fald. Den tidligere meme-aktie faldt næsten 30 pct. efter

Der er ifølge det kriseramte selskab usikkerhed om, hvorvidt man kan leve op til kravene om 'going concern'. Der er tale om et regnskabsteknisk krav, som ifølge Marketwire indebærer, at selskabet kan fortsætte sine aktiviteter i en overskuelig fremtid.

Bed Bath & Beyond overvejer nu en rekonstruktion af selskabet samt refinansiering selskabets gæld. Bed Bath & Beyond er også parat til at sælge aktier eller hente nye penge hos aktionærerne.

