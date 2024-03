Selv om overskuddet faldt for Airbus i 2023, forventer flyproducenten at levere flere fly end sidste år.

Flyproducenten Airbus landede et nettooverskud på 3,8 milliarder euro i 2023, hvilket er 11 procent mindre end det foregående år.

Det fremgår af selskabets regnskab, der torsdag er blevet offentliggjort.

Beløbet svarer til cirka 28,3 milliarder kroner.

Nedgangen skyldes udgifter i forbindelse med det forretningsben, der har med rumindustrien at gøre.

Overskuddet fra rumafdelingen faldt sidste år med 40 procent til 229 millioner euro.

Europæiske Airbus, der står over for hård konkurrence fra SpaceX, har været ramt af forsinkelser og høje omkostninger.

Lederen af rumafdelingen hos Airbus, Jean-Marc Nasr, står til at blive skiftet ud 1. marts.

Flyproducenten modtog i 2023 ordre på 2094 fly, hvilket ifølge AFP slår en rekord fra 2013.

Det er særligt Airbus' A320-fly og A350-jetfly, der topper listen.

Airbus' ordrebog, der normalt strækker sig over mange år, lyder aktuelt på 8598 enheder, skriver mediet Dow Jones ifølge finansmediet Marketwire.

Airbus leverede 735 fly sidste år og forventer at levere omkring 800 i 2024.

Målet for 2024 er dog fortsat lidt under, hvad markedet havde ventet, da estimatet lyder på 826, skriver Bloomberg ifølge Marketwire.

Mens Airbus skruer op for forventningerne, befinder den amerikanske konkurrent Boeing sig i krise.

I begyndelsen af januar røg et sidepanel af et Boeing-fly under en flyvning.

Den amerikanske flyadministration bestemte, at 171 fly af typen Boeing 737 MAX 9 skulle blive på jorden efter hændelsen.

De fly fik dog tilladelse til at komme på vingerne igen i slutningen af januar, efter at de var blevet inspiceret.

Det har dog ifølge Marketwire fået de amerikanske myndigheder til at beordre Boeing til ikke at udvide produktionen af den specifikke flytype, før alle problemer er løst.

/ritzau/AFP