Man kan i Frankrig ikke kræve, at Airbnb har et erhvervsbevis som ejendomsformidler, hedder det i EU-dom.

En "informationssamfundstjeneste".

Det er, hvad Airbnb er, og derfor slipper den amerikanske boligportal for at opfylde formelle krav i Frankrig som ejendomsformidler.

EU-Domstolen har torsdag afsagt dom i en sag mellem den populære boligportal og den franske hotel- og turismeorganisation AHTOP.

- Frankrig kan ikke kræve af Airbnb, at selskabet er i besiddelse af et erhvervsbevis som ejendomsformidler, hedder det i en opsummering af dommen fra EU-Domstolen i Luxembourg.

Årsagen er, at "Frankrig ikke har givet EU-Kommissionen meddelelse om dette krav i overensstemmelse med direktivet om elektronisk handel".

En række større byer i Europa har krævet, at reglerne for et selskab som Airbnb strammes, da boligportalen optager boliger fra byernes borgere.

Turister fylder mange lejligheder i byerne, hvor priserne på boliger derfor presses op.

I Danmark blev der i april vedtaget en lov om privat boligudlejning i Folketinget.

Ifølge den lov må man udleje sin private bolig op til 70 dage årligt, hvis udlejningen sker via en platform, der samarbejder direkte med de danske skattemyndigheder.

Hvis der er tale om enkelte værelser eller sommerhuse, må de udlejes hele året.

/ritzau/