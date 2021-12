Resultatet har faktisk aldrig været bedre for Tommy Ahlers.

»Jeg synes, det her viser, at jeg gør det rigtige, når jeg investerer meget tidligt, og det vil jeg gerne fortsætte med,« siger han.

Iværksætteren og forretningsmanden har netop præsenteret det største overskud nogensinde for sit personlige holdingselskab, Thenewblack. Det skriver Finans.dk.

Det endte med et plus på 46,7 millioner kroner for 2020/21 – at regnskabet fremgår det videre, at han gerne vil udbetale 18 millioner kroner til sig selv i udbytte af den samlede egenkapital på knap 120 millioner kroner.

Og det skyldes i høj grad salget af softwarevirksomheden Peakon, der først på året blev købt af amerikanske Workday for 4,3 milliarder kroner – det indbragte ifølge regnskabet for Thenewblack Tommy Ahlers 44 millioner kroner.

Han kalder da også investeringen i selskabet for det største, han har lavet som investor.

Men nu drejer han sit fokus.

Da Tommy Ahlers valgte at forlade sin plads i Folketinget i august i år, fordi »politik handler meget om spillet og lidt for lidt om visionerne og de gode ideer«, lød det også, at han ville »være med at levere løsninger i den grønne omstilling sammen med andre iværksættere.«

Det er det arbejde, han nu vil koncentrere sig om, siger han til Finans.dk.

»Nu vil jeg gerne dreje mit fokus 100 procent over til kun at være på klima-startups,« lyder det.