EU, Norge og briterne har landet aftaler, så danske fiskere igen kan fiske i norsk farvand, oplyser minister.

Efter tre svære måneder uden adgang til norsk farvand kan de danske fiskere igen komme ud og kaste deres net.

Norge, EU og Storbritannien har tirsdag indgået aftaler, der sikrer fiskemuligheder for resten af året.

- Det er et lettelsens suk, der kan drages her. Vi er helt med på, at for fiskerne under pres har det taget alt for lang tid. Vi må bare sige, at årsagen er noget udefrakommende, siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S).

Normalt forhandles fiskekvoter i god tid og gælder for et år. Men Storbritanniens farvel til EU har ændret spillereglerne.

De norske farvande er vigtige for de danske fiskere. Derfor har det været dyrt, at det på grund af brexit ikke har været muligt at lande en aftale med Norge.

Problemet har været og er fortsat, at de britiske farvande er de mest attraktive for Norge. Da EU ikke længere råder over disse, har det været svært at lande en aftale med nordmændene.

Det afspejles i de aftaler, der er indgået. Fiskemulighederne for nogle arter som jomfruhummer, havtaske og en række bifangster forringes markant.

- Det er godt gammeldags træls. Vi har forhandlet, så godt vi kunne inden for den ramme, siger Prehn med henvisning til brexit.

/ritzau/