Der er indgået overenskomstaftale for samtlige 120.000 ansatte i regionerne, oplyser topforhandlerne.

København. En aftale for samtlige faggrupper under regionerne er natten til lørdag faldet på plads.

Det oplyser parternes topforhandlere til pressen i Forligsinstitutionen i det indre København.

- Det er en stor glæde, at vi står her med et resultat, som dækker alle ansatte i regionerne, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, der er topforhandler for de ansatte i regionerne.

Om et af de helt store stridspunkter i de langstrakte forhandlinger, en sikring af de ansattes ret til betalt spisepause, siger hun:

- Vi har i dag arbejdet med aftalen omkring spisepause. Og der er fundet løsninger for både FTF og Akademikernes Centralorganisation, som tilfredsstiller os, siger hun.

Grete Christensen tilføjer, at det såkaldte privatlønsværn desuden er fjernet.

- Det har været en torn i øjet på os, siger hun.

Læs også:

Fagbevægelse går to forskellige veje i opgør om spisepause

Hos Akademikernes Centralorganisation glæder man sig over, at det til trods for svære forhandlinger er lykkedes at nå til enighed.

- Jeg er glad for, at vi fandt de nødvendige løsninger efter at vanskeligt forhandlingsforløb. Det er sammenholdet, der har skaffet os de resultater, vi står med, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Også på arbejdsgiversiden er man tilfreds med, at der nu er faldet en aftale på plads for alle faggrupper.

- Jeg meget glad for, at vi har lavet en samlet aftale, hvor vi har fået alle medarbejdergrupper på det regionale område med, siger Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner.

Med aftalen natten til lørdag er overenskomsten for de næste tre år på plads for samtlige 120.000 ansatte i regionerne.

Tidligere fredag blev der landet en aftale på det kommunale område. Dermed mangler kun en aftale for det statslige område.

/ritzau/