Der er indgået en overenskomstaftale mellem ansatte og arbejdsgivere i regionerne.

Det skriver Danske Regioner, der repræsenterer arbejdsgiverne, i en pressemeddelelse.

Aftalen bliver præsenteret klokken 12.15 i Regionernes Hus.

Der er ifølge Danske Regioner 150.000 ansatte i regionerne. Den nye overenskomst gælder for omkring 110.000. Det er blandt andet sygeplejersker på landets hospitaler.

Lørdag blev parterne på det kommunale område enige om en ny overenskomst. Her lød lønrammen på 8,8 procent over to år lige som på det statslige område.

Lønrammen går både til højere løn og andre tiltag.

De generelle lønstigninger for de ansatte i kommunerne landede på 6,51 procent inklusive reguleringsordningen.

Det er Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer fagforeningerne, der har forhandlet den nye overenskomst.

Forud for de afsluttende forhandlingerne har det vigtigste for Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, været at sikre fremgang i reallønnen.

- Vi går efter en lønramme, der sikrer en reallønsfremgang, og det har vi jo set, at vi kunne på det kommunale område, sagde hun mandag til DR.

Derudover var det en prioritet for hende, at lønstigningerne falder i hurtigt.

I kommunerne blev parterne enige om en særlig hurtig udmøntning, hvor fire procent falder allerede 1. april 2024.

I kommunerne er der ansat godt en halv million medarbejdere.

Aftalen for de statsansattes løn og vilkår de næste to år landede 11. februar. Her endte lønrammen på 8,8 procent, som var nøjagtig det, finansminister Nicolai Wammen (S) havde spillet ud med.

De faglige organisationer havde et krav om en lønramme på over ti procent.

Det er normalt lønrammen på det statslige område, der udstikker rammerne for kommunerne og regionerne.

/ritzau/