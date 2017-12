PostNord har sværere ved at sænke sine omkostninger end konkurrenterne, fordi man ikke må outsource kørsel.

København. PostNord kæmper for at få balancen i driften i den danske forretning, der har givet store underskud de senere år på grund af faldende brevmængder.

Strategien går ud på at udnytte synergien mellem breve og pakker, men en to år gammel aftale vanskeliggør projektet.

Jyllands-Posten fortæller, hvordan den tidligere PostNord Danmark-direktør Henning Christensen for to år siden indgik en aftale med fagforbundet 3F.

Aftalen betød, at medarbejderne gav afkald på deres betalte frokostpause mod at få en garanti for, at PostNord frem mod 2020 ikke ville outsource transportopgaver til anden side.

Det sikrer postvirksomhedens chauffører beskæftigelse mindst nogle år ud i fremtiden.

Men det gør også den økonomiske genopretning mere besværlig, konkluderer en rapport fra konsulentvirksomheden Copenhagen Economics.

Konkurrenterne benytter sig nemlig i høj grad af billige, eksterne chauffører.

- Brugen af underleverandører skaber en større grad af fleksibilitet og gør det muligt at holde omkostningerne nede, da underleverandørerne ofte ikke er så højt lønnede, står der i rapporten.

PostNord Danmarks nuværende direktør, Peter Kjær Jensen, er enig i, at aftalen med 3F vanskeliggør den igangværende øvelse.

- Så kan jeg godt sidde nu og sige, at det ville have været rart, hvis de havde forhandlet den aftale på en anden måde.

- Det ville give mig meget friere tøjler, end jeg har på nuværende tidspunkt.

- Men det er exceptionelt nemt at have en mening om andre folks forhandlinger flere år efter, siger han til Jyllands-Posten.

