De fleste danskere kender Anh Lê som tv-kok på 'Go' morgen Danmark' og hæderkronet ejer af restaurantkæden LêLê, der ofte bliver fremhævet som et lysende succeseksempel.

Nu viser det sig imidlertid, at hun også er kvinden bag en virksomhed, der bliver kritiseret for at have så dårlige arbejdsforhold, at medarbejdere har arbejdet hundredvis af timer om måneden.

B.T. er kommet i besiddelse af fortrolige timeoversigter for virksomhedens ansatte, som viser, at adskillige medarbejdere har arbejdet 200, 300 og op mod 400 timer om måneden.

De arbejdstimer, B.T. har fået indsigt i, er så opsigtsvækkende, at man hos 3F København stempler det som social dumping 'af allerværste grad'.

For at give et indblik i, hvad det er, der er foregået i LêLê, står Haroon Ali Khan, der er tidligere manager i en af LêLês afdelinger, nu frem.

»Jeg føler mig snydt,« siger han:

»Jeg vil råbe op om, at man bliver spist, man bliver misbrugt. Pas på med at arbejde derinde.«

Haroon Ali Khan fortæller, at han har oplevet 'mange tilfælde' af, at medarbejdere har haft massivt overarbejde. Hans egen tid i virksomheden tog en brat afslutning, da han efter eget udsagn blev fritstillet øjeblikkeligt efter at have lagt en opsigelse, og han fortæller, at han stadig venter på sin løn.

Haroon Ali Khan fortæller, at han som manager var ansat til at arbejde 160 timer om måneden, der involverede at 'være på gulvet' og betjene gæster.

»Ud over de 160 timer var det forventet, at jeg arbejdede over og lavede det administrative arbejde, som jeg ikke blev betalt for,« siger han.

I Danmark er der ingen generel lov om arbejdstid, der fastsættes i ansættelseskontrakten eller gennem en overenskomst. Der findes dog stadig regler, man som arbejdsgiver skal overholde.

De interne timeoversigter afslører, at i hvert fald 10 medarbejderne i visse måneder har arbejdet langt over 200 timer. I hvert fald seks medarbejdere i LêLê har i perioder mellem januar 2018 og juni 2019 arbejdet så meget, at det muligvis er i strid med 48-timersreglen.

Reglerne på området kan man læse mere om i artiklens faktaboks nedenfor.

En ansat har ifølge oversigterne arbejdet hele 391 timer i juni måned. Går man ud fra, at loven om ugentligt fridøgn er blevet overholdt, har den ansatte i gennemsnit arbejdet 15 timer i døgnet, og der er risiko for, at det er i strid med loven om 11 timers hvile mellem vagter.

Sådan er reglerne for arbejdstid I Danmark er der tre lovfastsatte regler om arbejdstid, man som arbejdsgiver skal overholde: 11-timersreglen Reglen om et ugentligt fridøgn 48-timersreglen. 11-timersreglen slår fast, at den ansatte har krav på hvile i 11 timer inden for 24 timer. Reglen om fridøgn betyder, at en ansat har krav på én fridag om ugen. 48-timersreglen siger, at arbejdstiden målt over en periode på fire måneder højst må udgøre 48 timer i gennemsnit pr. uge.

Den gennemsnitlige danskers månedlige arbejdstid ligger på 150 timer ifølge Arbejdstilsynet.

Efter at være blevet sat ind i oversigterne over arbejdstimer er formand for 3F København John Ekebjærg-Jakobsen ikke i tvivl:

»Det er social dumping af allerværste grad,« siger han:

»Så mange timer kan man ikke arbejde, og det ville ikke give mening på nogen måde, hvis de bare skulle have overtidsbetaling, for så ville det være billigere at have nogle flere til at arbejde.«

John Ekebjærg-Jakobsen er imidlertid ikke overrasket over eksemplet. Han fortæller, at der i den københavnske hotel- og restaurationsbranche er talrige lignende sager.

Alle medarbejdere, der konsekvent har arbejdet over 200 timer om måneden, er ifølge B.T.s oplysninger udenlandsk arbejdskraft. For formanden at se tyder det på medarbejdere, der er desperate og står uden andre muligheder for en indkomst.

»Der er ingen tvivl om, at medarbejderne er blevet snydt, og de arbejdsgivere ved også godt, at de snyder,« siger han.

For den forhenværende manager Haroon Ali Khan står hans tid i LêLê tilbage som en ærgerlig oplevelse, han ønsker at få sat et punktum for.

Er du ikke bare sur, fordi du er blevet fritstillet?

»Nej, jeg er ikke sur over, at de har fritstillet mig, men jeg er skuffet over den måde, de har behandlet mig på, og den måde, de har behandlet andre medarbejdere på,« siger han.

Siden torsdag middag har B.T. via bl.a. opkald, sms og virksomhedens administrerende direktør forsøgt at få et interview med Anh Lê. B.T. har også forsøgt gennem medejer og kreativ direktør Son Lê samt virksomhedens presseansvarlige, men hun er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser. I et mailsvar sendt via en presseansvarlig skriver Anh Lê imidlertid, at det er virksomhedens retningslinjer at efterleve arbejdstidsregler, og at de 'ikke kan sige sig fri for, at nogle medarbejdere efter eget ønske har haft ekstra vagter'.