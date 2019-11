Kendiskokken og forretningskvinden Anh Lê, der står bag den vietnamesiske restaurantkæde LêLê, er i den seneste tid havnet i lidt af et uvejr.

Startskuddet lød, da LêLê 14. oktober blev begæret konkurs, for kort efter kunne B.T. afsløre, at nogle medarbejdere arbejdede så meget, at 3F beskrev det som social dumping. Nu er den desværre gal igen.

Restaurantkæden kører i øjeblikket videre i et nyt selskab, men det er et svækket LêLê med underskud, gæld og sultne kreditorer. For en del af ejerkredsens vedkommende er der dog tilsyneladende foregået et opsigtsvækkende forbrug.

Interne kontoudskrifter, som B.T. er kommet i besiddelse af, afslører, at en del af ejerkredsen har spist og drukket på den kriseramte kædes regning tilsyneladende kvit og frit.

Mellem januar 2017 og juni 2019 er der brugt for 1,1 mio. kr. på LêLês regning.

Ifølge to anonyme forhenværende ledende medarbejdere, som B.T. er i kontakt med, er der tale om ‘ejerkort’.

Disse ejerkort tilhører ifølge kilderne en del af ejerkredsen, der blandt andet består af Anh Lê, hendes bror Son Lê samt nogle øvrige familiemedlemmer.

Med kortene har indehaverne ifølge B.T.s oplysninger kunnet spise og drikke gratis i LêLês restauranter, hvorefter udgiften bliver bogført som en ejerrabat.

Lars Loftager Jørgensen er partner i revisionsfirmaet Deloitte. Han ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men siger, at der generelt er regler for, hvad man kan og må som ejer i en virksomhed:

»Der er forskellige forhold, der gør sig gældende. At ejerne spiser og drikker er ikke forbudt, men det har den konsekvens, at der skal betales moms. Rent momsmæssigt kan ejere ikke spise og drikke med momsfradrag,« siger han:

»Selv hvis der ér betalt moms af forbruget, kan man ikke bare bruge løs og lade regningen ligge i virksomheden. Man må ikke bruge virksomhedens varer som sine egne.«

Anh Lê har ikke ønsket at stille op til et interview med B.T., men via en pressemedarbejder skrev hun 27. oktober i en mail:

»Vi har ikke haft en speciel ejerkortsordning. Det er et registreringskort til registrering og fordeling af udgifter, og det er helt normalt. Jeg mener, vi havde syv stykker.«

I mailen nævner Anh Lê, at registreringskortet bliver brugt til bl.a. »charity, foredrag og talks«.

Det fulde mailsvar fra Anh Lê 'Vi har ikke haft en speciel ejerkortsordning, det er et registreringskort til registrering og fordeling af udgifter, og det er helt normalt. Mener vi havde syv stykker. Registreringskortet bliver brugt i forbindelse med arbejde, hvor vi som værter i restaurationsbranchen afholder forskellige events, for eksempel forskellige former for charity, foredrag eller talks. Ligesom det bruges til interne møder og eksternt til møder med forretningsforbindelser. Vi registrerer alle bevægelser af mad/drikke, som kommer ind og ud af butikken, og her er registreringsskortet et nødvendigt lovpligtigt redskab.'

Men på de kontooversigter, B.T. i mellemtiden er kommet i besiddelse af, er der næsten daglige posteringer, som er bogført under navnet 'Rabat Ejer' med både større og mindre beløb.

LêLê har i flere år haft røde tal på bundlinjen. Selskabets årsrapport for 2018 viste et underskud på 2,6 mio. kr. og en negativ egenkapital på 2,9 mio. kr.

I adskillige måneder er der på månedsplan spist og drukket for over 50.000 kr. og budgetterne for marts 2017 viser, at ejernes forbrug beløber sig til hele 81.298 kr.

I 2017 blødte virksomheden. Her var årsresultatet et underskud på 643.108 kr. Samtidig har ejerkredsen i 2017 spist og drukket for 561.671,8 kr.

Siden B.T. 27. oktober modtog mailsvar fra Anh Lê, har vi altså indsamlet flere kontooplysninger, og både fredag i sidste uge og mandag i denne uge forsøgte vi forgæves at få en kommentar til oplysningerne fra Ahn Lë. En presseansvarlig skriver i en mail, at hun fortsat ikke ønsker at stille op. Son Lê, Ahn Lês bror og medejer, ønsker heller ikke at tale med B.T. om sagen.

Det har ligeledes ikke været muligt for B.T. at få et interview med kurator Piya Mukherjee.