Når man går i solcenter for at få en sund kulør, er det langt fra sundt.

Det ved de fleste, men nu kan Sikkerhedsstyrelsen afsløre, hvor slemt det rent faktisk står til.

I de seneste tre år har de udført 255 kontrolbesøg i danske solcentre, og 38 af gangene var forholdene så ringe, at det førte til politianmeldelse.

I 14 af tilfældene blev der anmeldt ulovlige rør med for kraftig og sundhedsfarlig UV-stråling

Det bør føre til eftertanke hos de danskere, der bruger solcentre, lyder det fra Louise Brix, der er fagchef for Sundhed i Gjensidige.

»Kraftig UV-stråling øger markant risikoen for at udvikle hud- og modermærkekræft, og den manglende opmærksomhed på risikoen har været med til at gøre lige netop de kræftformer blandt de mest udbredte herhjemme. Af samme årsag er der indført regler for niveauet af UV-stråling i solcentre, og derfor er de her mange sager enormt nedslående«, siger Louise Brix i en pressemeddelelse.

Hun er især bekymret for de unge, hvor risikoen for at udvikle alvorlig sygdom er størst.

»Unge menneskers krop er stadig under udvikling, og derfor er de særligt sårbare, når de bliver udsat for kraftig UV-stråling. Samtidig stiger risikoen for at udvikle hud- og modermærkekræft væsentligt, jo oftere og langvarigt, man bliver udsat for det.«

»Vi ved fra tidligere undersøgelser, at når unge under 30 år går i solcenter så lidt som en gang om måneden, stiger risikoen for at udvikle modermærkekræft med så meget som 150 procent«, siger hun.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er der registreret 756 solcentre på landsplan i Danmark.