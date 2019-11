For 12 dage siden blev Søren Boe Mortensen fyret som topchef i Alm. Brand.

Hans afløser kendte imidlertid alt til fyringsplanerne.

»Jeg vil sige, at jeg blev spurgt, om jeg ville føre koncernen videre, og det sagde jeg ja til,« siger Rasmus Werner Nielsen til finans.dk.

Søren Boe Mortensen havde været chef i Alm. Brand i 18 år, før han blev smidt på porten.

Det kom derfor som en stor overraskelse for finansmarkedet, da hans afskedigelse blev meldt ud.

Rasmus Werner Nielsen, der er fungerende topchef, blev ansat af Søren Boe Mortensen i sommeren 2017.

Han indgik fra første dag i koncernledelsen i Alm. Brand, der foruden en forsikringsbutik med 400.000 kunder består af en bank og et pensionsselskab.

Den nye topchefs fokus vil være at præsentere en plan for, hvordan Alm. Brand-forretningens indtjening kan øges.

Han siger dog til Finans.dk., at han vil fastholde den nuværende strategi.

Han vil blandt andet se på alt fra, hvordan banken drives i hverdagen, om der er de rigtige produkter på hylden og om produkterne er prissat rigtigt til omkostningerne.

Om pilen vil ende med at pege på fyringer, ekstraregninger til bankkunderne eller måske et miks, har han ingen kommentarer til her og nu.

Den lovede plan skal ligge klar inden offentliggørelsen af 2019-regnskabet, som kommer på gaden 6. februar 2020.