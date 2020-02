Marker står under vand, afgrøder rådner, og gyllen kan ikke bringes ud. Det våde vejr udfordrer landbruget.

Det våde vejr giver problemer for landmændene.

De store mængder vand hen over efteråret og i begyndelsen af 2020 betyder, at afgrøder, der blev plantet i efteråret, flere steder rådner.

Jorden kan ganske enkelt ikke opsuge mere væde. Resultatet kan blive, at afgrøderne skal kasseres, og markerne sås om.

Men ikke nok med det.

Hos mange landmænd med husdyrproduktion bugner gyllebeholderne.

Selv om det fra 1. februar er muligt at køre gyllen ud, kan det ikke lade sig gøre, fordi markerne er ufremkommelige for traktorer og gyllevogne.

- Det er en giftig cocktail, og vi ved jo ikke, hvor det ender henne, siger sektordirektør Troels Toft fra Seges, landbrugets videncenter.

Mange landmænd leder med lys og lygte efter ledig kapacitet, hvor de kan køre gyllen hen, mens de venter på bedre vejr.

- Indtil videre klarer mange landmænd det ved at finde ledig kapacitet hos naboer og nedlagte ejendomme med gyllebeholdere.

- Men hvis der ikke kommer tørt vejr inden for de næste par uger, kan det godt blive kritisk, siger Troels Toft.

Det er særligt Vestjylland, der ifølge sektordirektøren er hårdt ramt.

- Det har været en monstervåd sæson i hele Vestjylland fra den vestlige del af Sønderjylland og helt op til Himmerland og Vendsyssel.

- Det er også i Vestjylland, at husdyrtrykket er størst, siger Troels Toft.

Normalt falder der 43 millimeter nedbør i februar. Men mange steder er der ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) allerede faldet mere end 100 millimeter.

Ifølge DMI er der ikke udsigt til vedvarende tørvejr i den nærmeste fremtid.

- Vi kommer til at veksle mellem dage med spredte byger og opklaring og så dage, hvor mere sammenhængende regnvejr og flere skyer passerer landet, siger vagtchef Klaus Larsen til DMI's hjemmeside.

Det er ikke ligefrem godt nyt for landbruget.

- For landmændene gælder det om lige nu at holde sig i ro. For hvis man begynder at køre på markerne, kan det bare skabe endnu større problemer, siger Troels Toft.

Det er ifølge sektordirektøren for tidligt at spå om, hvilke konsekvenser det våde vejr vil have for årets høstudbytte.

/ritzau/