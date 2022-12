Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvad skal Søren Skou lave om 19 dage?

Det var spørgsmålet, der meldte sig, da hans afsked som topchef hos Mærsk mandag blev endegyldig.

Selv sagde den 58-årige erhvervsleder, at han i første omgang ville holde en pause på i hvert fald tre måneder uden at tage en beslutning om fremtiden – men faktisk har han og hustruen, Lene Buus Skou, allerede gang i en lukrativ forretning. Det skriver Finans.dk.

For ægteparret har sammen virksomheden Mithel Invest, der efterhånden ejer 14 ejendomme liggende i København og Nordsjælland.

Søren Skou vil tage en kortere pause til at tænke over fremtiden. Foto: Emil Helms Vis mere Søren Skou vil tage en kortere pause til at tænke over fremtiden. Foto: Emil Helms

Og så sent som i oktober i blev den samlede beholdning udvidet.

Her blev otte boliger ved Teglsøerne i Nivå købt for i alt 26,2 millioner kroner. Ifølge Finans.dk er det boliger, der nu skal udlejes.

Mithel Invest har eksisteret i en årrække, og det er faktisk lykkedes for Søren Skou løbende at genere overskud på ejendomsinvesteringerne ved siden af Mærsk-topjobbet.

Ifølge cvr-oplysninger var 2021 det suverænt bedst år med et plus på 5,4 millioner kroner, mens de foregående fire år også alle gav overskud mellem 387.000 kroner og lige godt en million kroner.

»Jeg ser frem til et nyt kapitel i mit liv, hvor jeg fortsætte med at arbejde på et 'ikke-executive niveau' og have mere tid med min familie og til andre interesser,« lød det også fra Søren Skou i forbindelse med mandagens exitudmelding.

Ny topchef i Mærsk er i øvrigt schweiziske Vincent Clerc, der bliver den første udlænding i rollen.