16,8 millioner kroner.

Så meget har den afgående administrerende direktør i Mærsk, Søren Skou, tjent, efter han udnyttede aktieoptionerne i virksomheden og efterfølgende solgte aktierne.

Det skriver MarketWire på baggrund af en insidermeddelelse.

Torsdag fandt de første transaktioner sted, og de lød på henholdsvis 1.347 og 149 aktier, som han tilegnede sig for 14,4 og 1,4 millioner kroner.

De blev efterfølgende solgt til markedskurs for samlet set 22 millioner kroner.

Fredag købte Søren Skou atter 1.000 optioner for 9,4 millioner kroner. De blev solgt for lidt over 14,6 millioner kroner.

Til sidst nåede han mandag at købe 1.000 aktieoptioner for lidt over 9,4 millioner kroner, som efterfølgende blev solgt for 14,9 millioner kroner.

Søren Skou stopper som administrerende direktør i Mærsk efter næsten 11 år på posten.

Vincent Clerc overtager posten i Mærsk fra 1. januar 2023.