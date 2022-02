Den danske milliardær Michael Antitsch Mortensen døde 31. januar 2022 af et pludseligt hjertestop under en forretningsrejse til Schweiz. Han blev blot 49 år gammel.

Nu overtager hans enke, Bettina Antitsch Mortensen, formandsposterne i bestyrelserne i M+-koncernen efter sin mand.

Det omfatter selskaberne M+ Ejendomme, M+ Invest samt Stenhøj Husene og Hybel.

Michael Antitsch Mortensens mangeårige forretningspartner Per Hansen vil være næstformand i bestyrelserne og vil sammen med Bettina Antitsch Mortensen udgøre formandskabet.

»Det er på en utrolig trist baggrund, at jeg nu påtager mig disse formandshverv. Jeg ved, at det ville være Michaels ønske, at vi nu sikrer, at selskaberne fortsat har de ledelser, som de fortjener,« siger Bettina Antitsch Mortensen og fortsætter:

»Jeg vil lægge stor vægt på at lede den samlede virksomhed i samme ånd som tidligere. Det gør jeg med stor tillid til både de daglige ledelser og medarbejderne i selskaberne. Vi har dygtige, kompetence og loyale medarbejdere i alle virksomhederne.«

Med den nye rolle som bestyrelsesformand har Bettina Antitsch Mortensen samtidig sat sit virke som profileret forsvarsadvokat i sit eget firma på standby.

»Min tilgang til tingene har altid været at gøre det ordentligt og grundigt. Det er en stor opgave med så kort og uventet varsel at overtage formandsposterne i disse selskaber. Derfor kræver det min fulde opmærksomhed samtidig med, at jeg skal bearbejde min store sorg over at have mistet min højt elskede mand og mine børns far,« fortæller Bettina Antitsch Mortensen og uddyber:

»Heldigvis er dna'et i både M+-koncernen og Hybel mig på ingen måde fremmed. Jeg kender allerede virksomhederne rigtig godt og ser frem til at fordybe mig endnu mere. Jeg er ikke i tvivl om, at mit mangeårige virke som advokat – herunder også tidligere erhvervsadvokat – kommer mig til gode nu.«

Bettina Antitsch Mortensen har allerede mødtes med en del samarbejdspartnere og vil i den kommende tid fortsætte den dialog.

»Det er selvfølgelig vigtigt, at alle i og omkring virksomheden føler sig trygge ved dette skift, og jeg er utrolig taknemmelig over, at Per Hansen har sagt ja til at påtage sig formandskabet sammen med mig. Heldigvis har Michael altid været et visionært menneske, der har omgivet sig med dygtige og kompetente folk, så selskabernes drift ikke er afhængig af hans tilstedeværelse,« siger Bettina Antitsch Mortensen og afslutter:

»Jeg vil af hele mit hjerte ønske, at Michael stadig var iblandt os. Vi i den nærmeste familie har lidt et helt ubærligt tab. Det skal vi sammen forsøge at bearbejde, og i den situation er det mig meget magtpåliggende at fortsætte udviklingen af de selskaber, som Michael har skabt sammen med alle de dygtige mennesker, som heldigvis er en del af M+-koncernen og Hybel.«