Seniorer på arbejdsmarkedet vælger at betale ind til pension i stedet for at holde fri med løn, skriver avis.

Muligheden for 32 årlige seniorfridage var en af goderne ved de private overenskomster, der blev forhandlet på plads i 2017.

Men kun 100 industriansatte har benyttet sig af ordningen, der giver personer over 60 år mulighed for at holde fri med løn i stedet for at betale mere ind til pension.

Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Ifølge professor ved Aalborg Universitet, arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, er det ikke imponerende.

- Vi er nede i så små størrelser, at det ikke kan kaldes en ubetinget succes nærmere det modsatte, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen var en del af fagforeningernes argumentation for ordningen, at lav- og mellemindkomstgrupper ikke har stor gevinst ved at spare mere op.

Chefforhandleren på den store industrioverenskomst og formand for Dansk Metal Claus Jensen mener, at det er for tidligt at evaluere på ordningen.

- Det kommer ikke bag på mig. Den ordning, vi lavede i 2017, er noget, der er møntet på de seniorer, som får problemer med at trække sig tilbage på en værdig måde i fremtiden, siger han til Ritzau.

Ifølge ham vil ordningen blive gavnlig på sigt, og den er et tilbud, som alt andet lige stiller seniorerne bedre.

- De seniorer, som trækker sig tilbage i øjeblikket har jo mulighed for at gå på efterløn, siger han.

Hos arbejdsgiverne i Dansk Industri erkender man, at det ikke er mange, der har benyttet sig af ordningen.

Her mener underdirektør Steen Nielsen, at det skyldes, at der har været godt gang i økonomien.

- Det er ikke ret mange, der har brugt ordningen. Det må man jo sige. Men den er jo blevet indført i en periode, hvor virksomheder haft brug for deres ældste medarbejdere - og alle andre i det hele taget, siger han.

- Nogle har måske tænkt, at de ville vente med at benytte sig af ordningen, til tiderne blev dårlige.

/ritzau/