Egentlig var målet bare at tjene til et tilskud til skiferien.

For kunne de få penge for det surdejsbrød, som de alligevel brugte mange timer på at nørde i hjemmet i Helsingør, så ville lykken være gjort for ægteparret Mathilde og Peter Glipstrup-Bonde.

Men det viste sig hurtigt, at efterspørgslen rakte til mere end blot et tilskud til skiferien, fortæller de til Helsingør Dagblad.

»Vi havde ingen intention om, at det skulle være særlig stort, og i starten var det primært salg til venner og familie. Men pludselig gik det stærkt, og nu har vi omkring 1.400 følgere på Instagram og sindssygt mange loyale og fantastiske kunder,« fortæller Peter Glipstrup-Bonde.

Parret begyndte bageeventyret i februar under navnet Kapauw Bakery. Varerne bestilles via Instagram, og brødet afhentes gennem køkkenvinduet. Selve bagningen har de dog flyttet fra hjemmeadressen, for da efterspørgslen tog fart, var der ikke længere plads i køkkenet. Derfor låner de nu køkkenet på Helsingør Vandrehjem og på den skole, hvor Mathilde Glipstrup-Bonde er lærer.

I sidste weekend solgte bageriet cirka 70 forudbestilte surdejsbrød, og med den stigende efterspørgsel har tanken om at blive fuldtidsbager også meldt sig for parret. De har dog endnu ikke truffet nogen beslutninger.

Parret er ikke de første danskere, der har fået succes med at sælge brød direkte fra hjemmet. I februar fortalte 27-årige Louise Ulrich til B.T., hvordan hendes eget savn til hendes mors hjemmelavede brød, efter hun var flyttet til USA, udviklede sig til, at hun nu leverer til store stjerner som Kardashian-familien og Gwyneth Paltrow.

Udover at sælge brød fra bagerbutikken, leverer Louise og Lou også brød til 20 restauranter

I 2017 tog hun chancen med sin amerikanske mand og åbnede et bageri i Santa Barbara. I dag har butikken som regel udsolgt allerede tidligt om eftermiddagen, og i weekenden står brødglade lokale i kø flere timer, inden bageriet åbner.

»Det er da fantastisk, at en lille pige fra Danmark, som mig, der bager med min mors opskrift, er her i Santa Barbara og har lange køer hver weekend. Det gør mig utrolig stolt både på hendes og mine egne vegne. Men jeg bliver stadig overrasket, hvis folk spørger, hvad jeg laver, og jeg hører mig selv sige, at jeg er bager,« lød det fra Louise Ulrich tilbage i februar.