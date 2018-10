Hvis du i den kommende tid er på udkig efter et par sko fra det kendte danske mærke Ecco, skal du træde med varsomme skridt.

Skotøjsmærket bliver nemlig udnyttet af en række falske netbutikker, der forsøger at snyde sig til dine penge og oplysninger.

Det fremgår af e-mærkets hjemmeside.

'Denne gang er det skotøjsmærket Ecco, der er genstand for svindlernes forsøg på at snyde sig til dine penge og oplysninger. Det er i denne omgang blevet til syv fupbutikker, som e-mærket har snuset sig frem til,' skriver e-mærket.

Herefter listes de syv falske webshops op. Se dem her:

eccobutiker.se

eccoshape.se

eccoskodkudsalg.com

eccoskorbilligt.se

eccoskoudsalgdk.net

eccosoft7.se

eccostovlar.se

E-mærket, der er en del af Forbrugerrådet Tænk, anbefaler derudover forbrugerne til at være mere varsomme, når en netbutik har 'tilbud på alt, skriver dårligt dansk og sparsomme kontaktoplysninger'.

For som e-mærket afslutter advarslen med:

'Og husk! Ser tilbuddet ud til at være for godt til at være sandt, så er det det nok desværre også.'